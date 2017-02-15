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Ivanka Trump'tan 14 Şubat paylaşımı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bakışıyla dünya gündemine oturan Ivanka Trump, İnstagram'da paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap verdi.

15.02.2017 - 09:52
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ABD başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı ile olan oturuma katılmıştı.

Ivanka Trump'tan 14 Şubat paylaşımı

BAKIŞLARI DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Ivanka Trump'ın Kanadalı Başbakan Trudeau ile katıldığı ilk oturumda yanına oturması ve hayran dolu bakışlar atması dünya gündemine oturmuştu.

Ivanka Trump'tan 14 Şubat paylaşımı

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Tüm bu iddialara karşı sessiz kalan Ivanka Trump, dün 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle İnstagram' da bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın altına da 'My Valentine' ('Benim Sevgilim') yazan Ivanka, böylece iddialara cevap vermiş oldu.

Ivanka Trump'tan 14 Şubat paylaşımı

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