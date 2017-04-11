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İVEM'in referandum araştırması

Araştırma şirketi İVEM, referanduma 5 gün kala seçmenin nabzını ölçtüğü anketini yayınladı.

11.04.2017 - 14:42
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İVEM'in referandum araştırması

İVEM'in referandum araştırması

İVEM Araştırma kendi kaynaklarıyla “16 Nisan Türkiye Referandum Araştırması” yaptı.

30 Mart-07 Nisan tarihleri arasında 26 İl, 78 ilçe ve 156 köyde çok aşamalı tabakalı ve rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak, eğitim, yaş ve cinsiyet kotası ile 26 ilde 18 yaş üstü 7.550 kişi ile Yüz Yüze görüşülerek yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

"EVET" YÜZDE 58'DE

Buna göre seçmen "16 Nisan 2017 Yapılacak Referandum’da tercihinizi hangi yönde kullanacaksınız?" sorusuna yüzde 58,2'yle "EVET" yanıtını verdi. "HAYIR" diyenlerin oranı ise yüzde 41,8'de kaldı.

İVEM'in referandum araştırması

İVEM Araştırma aynı seçmene "Önümüzdeki hafta Pazar günü Genel Seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye de sordu.

İşte sonuçlar;

AK Parti: 53,1

CHP: 24,7

MHP: 14,5

HDP: 6,4

İVEM'in referandum araştırması

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