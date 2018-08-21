İvriz Kaya Anıtı'na yoğun ilgi

Konya Halkapınar'da dünyanın ilk tarım anıtı olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı'nın yanı sıra Sannabadae Manastırı, Geç Hitit dönemine tarihlenen kabartma ve sunak alanı gibi mekanlar ile doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel Peyzajı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bolkar Dağları'nın karlı zirveleri, bol oksijenli yaylaları, buz gibi akan çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasıyla İvriz, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

KAYA KABARTMALARI

Geç Hitit dönemi İvriz kaya kabartması, bölgedeki turistik mekanların merkezini oluşturuyor. İvriz Kaya Anıtı'nda, Tuwana Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı Tarhunzas’ın kabartması bulunuyor.

Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin" sözleri dikkati çekiyor.



