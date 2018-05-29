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İYİ Parti'de art arda istifalar

İP çabuk çözüldü. Milletvekili adaylarının açıklanmasından sonra listelerde yer almayanlar ya da aday gösterilenleri beğenmeyenler Meral Akşener'i bırakmaya başladı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 14:53..
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İYİ Parti'de art arda istifalar

Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için muhalefet adaylarından İYİ Parti'de büyük çözülme başlıyor. Toplama bir liste siyasete hızlı bir giriş yapmaya çalışan İYİ Parti Türkiye genelindeki örgütlenmelerinde art arda gelen istifalar ile sarsılıyor.

İYİ Parti'de art arda istifalar

SON İSTİFA MALATYA'DAN

İYİ Parti Malatya İl Örgütü’nün kurucu il başkanı Sezai Altaş görevinden istifa etti.

Bir süre önce İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Malatya il yönetimi başkanlığına atanan Sezai Altaş’ın, genel merkez yönetiminin belirlediği milletvekili aday sıralaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı, bu durumdan rahatsız olduğu ve istifa kararı aldığı öğrenildi.

İYİ Parti'de art arda istifalar

KABARIK İSTİFA LİSTESİ

Kurulduğu ilk günden bu yana sosyal medya desteğini arkasına alarak yürümeye çalışan İP, yolu henüz yarılayamadı bile.

Türkiye siyasetinde söz sahibi olma misyonu ile yola çıkan İP, bu yolda 3 İl başkanı, 14 İlçe başkanı, 5 milletvekili adayı, 8 kurucu üye ve 624 parti üyesini kaybetti. Ayrılmalara yönelik en büyük sebep ise yürütülen siyaset ve iç çatışmalar olarak görülüyor.

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