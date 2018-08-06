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İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti

Kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 11:08..
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İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Yusuf Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi.

Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti

HALAÇOĞLU'YLA BİRLİKTE İSTİFA EDEN İKİ KURUCU ÜYE DAHA VAR

Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

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