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İyi Parti'de Meral Akşener ısrarı

İP Sözcüsü, kesin bir dille aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'den vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 14:01..
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İyi Parti'de Meral Akşener ısrarı

Meral Akşener...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı medya tarafından köpürtülerek sahaya sürüldü.

24 Haziran'da milletin sandığa gömdüğü Akşener, seçimlerin ardından parti içi tartışmalara daha fazla dayanamarak istifa kararı aldı.

"ADAY OLMAYACAĞIM, KESİN"

İyi Parti'nin ağustos ayında yapacağı kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'in evinin önüne giden partililer, kendilerini duvarlara zincirledi.

Yaşananların ardından bir açıklama daha yapan Meral Akşener, aday olmama konusundaki kararın "kesin" olduğunu ifade etti.

"İKNA EDECEĞİZ"

Türk siyaseti tarihine gömülen Meral Akşener'i bu kararından vazgeçirmek isteyen İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "İkna edeceğiz, başka adayımız yok." diye konuştu.

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