İzinsiz fotoğraflarını paylaşan annesine dava açtı

İtalya'nın başkenti Roma'da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.

TEKRAR PAYLAŞIRSA 10 BİN EURO ÖDEYECEK

Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar paylaşırsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek.

Annesinin sık sık kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından şikayetçi olan çocuğun hukuk mücadelesine babası da destek vermişti. Kimlik bilgileri açıklanmayan anne ve baba daha önce boşanmışlardı.

DAHA ÖNCE DE BENZER ŞİKAYETLER YAPILMIŞTI

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mantova kentinde bir mahkeme de benzer şekilde bir anneye, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmasını emretmişti.

2013 yılında da, kızı adına Facebook hesabı açıp yöneten bir annenin hesabı iptal etmesi kararı çıkmıştı. Söz konusu kararlar, küçük yaştaki çocukların toplumsal imajının ve özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine dayandırıldı.