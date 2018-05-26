taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
197,25
PETR
76,1900

İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

İzlanda Ramazan ayında 22 saat oruç tutuyor. Bir günün neredeyse tamamını oruçlu geçiren İzlandalı Müslümanların bir kısmı kendi aralarında, orucu 18 saate indirdi.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

Ramazan ayı son birkaç yıldır Yaz mevsimine denk geldiği için oldukça uzun saatlerde oruç tutuluyor, ancak bu süre insanlar için motivasyon kaynağı oluyor.

Ramazanı en uzun süre oruçlu olarak geçiren İzlanda'da Müslümanlar 22 saat oruç tutuyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir grup Müslüman "Kuran'a dayandırdığı" fetvaya göre orucu 18 saate düşürdü.

İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

23:00'DAN SONRA İFTAR

İzlanda'nın iftar ile sahur arasındaki süre 22 saat. 23:00'dan sonra oruçlarını açan Müslümanlar 04:00 olmadan da tekrar sahur yapıyorlar. Her ne kadar 22 saatlik oruç neredeyse bir gün aç ve susuz kalmaya neden olsa da İzlandalı Müslümanlar bu durumdan memnun.

Özellikle inançlarının kendilerine motivasyon sağladığını belirten başkent yaşayanlar, 22 saat oruç tutmanın zor olmasıyla birlikte inançları ile zorluğu aştıklarını ve oruç tutmanın kolaylaştığını belirtiyor.

İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

BİR GRUP 18 SAAT TUTUYOR

İzlanda'da herkes 22 saatlik oruç tutmuyor. Yine başkent Reykjavik'te yaşayan bir grup Müslüman, 22 saatlik oruç tutmanın kendilerine zor geldiğini ve inançta kolaylığın esas alınması gerektiğini belirterek 18 saat oruç tutuyor.

İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

Cemaat Kuran-ı Kerim'e dayandırdığı iddiayı "Allah kulları için kolaylık diliyor. İnsanların uzun oruç süreleri nedeniyle baygınlık geçirdiğini biliyoruz, bu yüzden orucu kısaltıyoruz" sözleri ile savunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

295
Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

275
Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

44
Erdoğan'dan Irak'ta seçimlerin galibi Es-Sadr'a tebrik

Erdoğan'dan Irak'ta seçimlerin galibi Es-Sadr'a tebrik

16
Fas'ta Türk dizileri zirvede

Fas'ta Türk dizileri zirvede

46
Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı

Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı

24
Bursa’da bir köy, sel suları altında kaldı

Bursa’da bir köy, sel suları altında kaldı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94