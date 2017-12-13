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İzmir'de belediye işçisi açlık grevinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı Mahir Kılıç, bir ay önce başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

AA | 13.12.2017 - 10:00..
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İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki bankta 13 Kasım'da başlattığı açlık grevine devam eden Mahir Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisiyle birlikte 220 kişiyi çeşitli bahanelerle işten çıkardığını söyledi.

İFTİRAYLA İŞTEN ATILDI

İş akdinin eylül ayında "amire fiili saldırı" gerekçesiyle fes edildiğini belirten Kılıç, ancak böyle bir olayın hiç yaşanmadığını, tüm girişimlerine rağmen çalıştığı yerdeki güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmediğini öne sürdü.

"AÇLIK GREVİNİN 30'UNCU GÜNÜNDEYİM"

Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararla kendisini açlığa mahkum ettiğini ifade ederek "Bugün açlık grevinin 30'uncu günündeyim. Tarih boyunca haksız olduğuna inanan hiçbir insan bedenini açlığa yatırmaz. Yüzde 100 haklı olduğuma inandığım için bedenimi açlık grevine yatırdım, işimize geri dönene kadar bunu sürdüreceğim.

İzmir'de belediye işçisi açlık grevinde

"SİYASİ BİR AMACIMIZ YOK"

Ben ya bu bankta can vereceğim ya da haksız, hukuksuz bir şekilde atıldığımız işlerimize geri döneceğim. Siyasi bir amacımız yoktur, talebimiz açık ve sadedir."

Kılıç'a destek veren Elif Sefer Esen, 25 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını aktararak "iş verimsizliği" gerekçesiyle haksız yere işten çıkarıldığını ileri sürdü.

KONU YARGIDA

Tekrar işe dönene kadar belediye önündeki tepkilerini sürdüreceklerini söyleyen Esen, konuyu yargıya taşıdıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Kılıç'ın bağlı olduğu DİSK/Genel-İş Sendikası yetkilileri de konuya ilişkin bir açıklama yapmak istemediklerini kaydetti.

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