taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

İzmir'de 'evet' mitingine gidenlere çirkin saldırı

İzmir'de "Evet" yazılı yelekler giyerek AK Parti'nin mitingine giden kadınlara saldıran kişi gözaltına alındı.

09.04.2017 - 16:43
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Gündoğdu Meydanı'ndaki "İzmir Buluşması"na giden, AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Seyran Yıldız Karahanlar'ın da aralarında bulunduğu, "Evet" yazılı yelek giyen, Türk bayrakları taşıyan ve "Türkiye için evet" sloganları eşliğinde yürüyen kadın grubu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda N.Ö'nün sözlü saldırısına maruz kaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından gruptaki Minüre Binici'ye (36) fiziki saldırıda bulunan N.Ö, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de 'evet' mitingine gidenlere çirkin saldırı

Saldırıya maruz kalan Binici, yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları üyeleri olarak 30-35 kişiyle ilçeden çıkıp miting alanına gittiklerini söyledi.

"DEFOLUN GİDİN"

Bu sırada kafeteryada oturan kişinin kalkarak, "Sizi burada istemiyorum, defolun gidin.'' diye bağırmaya başladığını belirten Binici, "Çocuğum vardı. 'Bakın, çocuğum var, bağırarak gelmeyin üzerime, bir sıkıntınız varsa polis var, ona anlatın.' dediğim sırada bana vurdu, darbetti, gözlüğüm kırıldı. Çocuğumla kaldırıma yığıldım. Onun da dizi ağrıdı. Doktor raporu aldım, şikayetçi oldum." diye konuştu.

İzmir'de 'evet' mitingine gidenlere çirkin saldırı

"ANNEMİN YÜZÜNE VURDU, ÇOK AĞLADIM"

Annesine atılan yumruk nedeniyle korktuğunu belirten 6 yaşındaki Zeynep Binici de ''Annemin yüzüne vurdu. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Bana 'Ağlama' dediler ama zor oldu. Biz de buraya geldik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Karahanlar da mitinge gittikleri sırada hızlıca yanlarına gelen kişinin sinkaflı sözler kullanarak saldırdığını anlattı.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarına dikkati çeken Karahanlar, ''Biz kadına yapılan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.'' dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

190
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

90
Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

112
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

58
ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

24
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

140
Kürt seçmenin tercihi: Evet

Kürt seçmenin tercihi: Evet

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM