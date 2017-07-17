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İzmir'de grev 6. gününde

TDS ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki anlaşmazlık nedeniyle başlatılan grev 6 gündür devam ediyor.

17.07.2017 - 10:03
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Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Şehir Hatları Şube Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, İZDENİZ AŞ'de altı gündür devam eden greve ilişkin, "Halk perişan İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Bizim amacımız grev değil." dedi.

66 YIL SONRA İLK GREV

Üçkuyular Vapur İskelesi'nde açıklamalarda bulunan Sarayoğlu, 66 yıllık sendika tarihinde ilk defa greve çıktıklarını söyledi.

İzmir halkının grevin başladığı beş gündür kendilerine sahip çıktığını anlatan Sarayoğlu, "Halk yanımızda özellikle de Karşıyaka'daki sakinlere teşekkür etmek gerekir. Her sabah bize kahvaltı ve öğle yemeklerimizi getiriyorlar. Bizlere ailecek destek veriyorlar, yalnız bırakmıyor." dedi.

İzmir'de grev 6. gününde

"GEMİLER YATIYOR"

Sarayoğlu, yaşananlara üzüldüklerini belirterek şunları kaydetti: "Ben gemi kaptanıyım. İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Bizim amacımız grev değil. Bizim istediğimiz makul ölçülerde bir şey. Aziz bey yanıltılıyor. Mesela üç, üç buçuk bin lira diyor. Bizim arkadaşlarımızın arasında o söylediği rakamı alan yok."

İzmir'de grev 6. gününde

İZMİRLİLER GREVİN BİTMESİNİ İSTEDİ

Grev nedeniyle vapurları kullanamayan vatandaşlardan Selahattin Güney, çok mağdur olduğunu ifade etti. Karşıyaka'dan Üçkuyular'daki işine gelmek için çok zorlandığını belirten Güney, "Araba ile gitmek zorunda kaldım, çok benzin parası verdim. Yollar trafikten felç olmuş durumda. Aziz başkan lütfen yardımcı olun, olayı çözün." dedi.

Arabalı vapur ile Karşıyaka'ya gitmek için vapur iskelesine gelen Ümmihan Albaş ise manzaranın hiç hoş olmadığını ve grevin bir an önce sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

"OTOBÜSLER BALIK İSTİFİ GİBİ.."

Başka bir İzmirli vatandaş da grev nedeniyle otobüslerde yaşanan kalabalığı sosyal medya hesabından paylaşarak grevin boyutunu gün yüzüne çıkardı.

İzmir'de grev 6. gününde

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararını 12 Temmuz'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koydu. Grev nedeniyle 6 gündür şehir hatları vapuru çalışmıyor.

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