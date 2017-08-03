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İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

İzmir'de işçilerin günlerdir süren eylemi ile ilgili DİSK açıklama yaptı: Hayatı durduracağız..

03.08.2017 - 09:40
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İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

Türkiye Denizciler Sendikası ile İZDENİZ AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan ve neredeyse 1 aydır devam eden grev, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı, vatandaş isyan etti.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

TRAFİK KİLİTLENDİ

Özellikle Alsancak, Konak, Basmane, Karşıyaka Altınyol, çevre yolu ve Bornova bölgesinde trafik yoğunluğu üst seviyeye çıktı.

Grev nedeniyle deniz ulaşımından da faydalanamayan İzmirlilerin İZBAN ve metroyu tercih etmesi, bu toplu taşıma hatlarında da yoğunluğa neden oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise özellike Alsancak ve Konak güzergahlarında durma noktasına gelen trafiği düzenlemek için yoğun çaba sarf etti.

İZMİRLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Eylemler kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Araçlarıyla uzun süre trafikte bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

SENDİKA DUYURDU: HAYATI DURDURACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde çalışan bazı işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akitlerine son verilmesinin ardından DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

"İZMİR'DE HAYAT DURACAK"

Sarı dün yaptığı açıklamada, "Belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacağız. Yarın İzmir'de hayat duracak. İzmir'i biz cezalandırmıyoruz. Maalesef belediye cezalandırıyor. Adalet halkın ekmeği, işçinin alın teridir. Haksızlığa uğrayan işçilerin durumu düzelene kadar bu şekilde devam edecek" dedi.

ESHOT DURDU

İZELMAN, İZENERJİ, Grand Plaza, İZULAŞ ve İZFAŞ şirketlerinde haksız yere işten çıkarılmaların olduğunu belirten Sarı, bu sabah 06.00 - 08.00 saatlerinde belediyeye bağlı ESHOT şirketine ait otobüslerde iş bırakma eylemine başlayacaklarını söyledi.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

KONTAK KAPATMA EYLEMİ

Bugün ESHOT otobüslerinde 'kontak kapatma eylemi' yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'kontak kapatma eylemi' kararı ile ilgili sendika tarafından belediyeye ya da bağlı kurum-kuruluşlarına herhangi bir tebligat yapılmadığını ve eylemin 'kanunsuz grev' olduğunu açıkladı.

"İZMİR BELEDİYESİ İZİN VERMEDİ"

Sendikadan yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yapılan görüşmelerde arkadaşlarımızın iş çıkışları ile ilgili işlemleri durdurmuş olup, yapacağımız 2 saatlik kontak kapatma eylemi, yapılan bu görüşmeler sonucunda ertelenmiştir. Önümüzdeki hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuyu enine boyuna tartışarak, haklılığımızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADALET YÜRÜYÜŞÜNDEN SONRA İŞÇİLER HAKKINI ARADI"

DİSK adına basın açıklamasını ise İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Güral Doğan yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet yürüyüşü'nü hatırlatan Doğan, "Adalet arayışını en yüksek perdeden ana muhalefet partisi genel başkanı uzun bir yürüyüşten sonra İstanbul Maltepe'de 'hak hukuk adalet herkese lazım' diyerek sonlandırmış ve tüm adaletsizliklere milyonlar destek vermiştir. Tam da bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 13 şirkette daha iyi koşullarda yaşamak ve geleceğe güvenle bakmak isteyen işçiler çeşitli davalar açmış, hak arayışına girmiştir. İşçilerin en demokratik bu hakları işten çıkarılmalarıyla sonuçlanmıştır.

Bunlara sebep olarak da performans düşüklüğü, verimsizlik ve çok rapor alma olarak gösterilmiştir. Sağlık insanların en temel hakkıdır. İşe girerken, işçiler sağlık raporu alarak işe başlıyorlar. Uzun yıllar çalışmanın getirdiği şartlardan dolayı sağlık sorunları yaşayan işçilere 'İşe yaramıyorsun' diyerek işten çıkarmanın izahı ve mantığı yoktur" dedi.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

"SENDİKAMIZ SORUMLU DEĞİL"

DİSK'e bağlı Genel-iş Sendikası 1 nolu, 2 nolu ve 3 nolu şubeler olarak Perşembe günü yarım gün iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Doğan, "Yaşanan bu olumsuzluklardan hak, hukuk ve adalet arayan üyelerimiz ile sendikamız sorumlu değildir. Sayın Aziz Kocaoğlu'na sesleniyoruz. Yanlış yönlendiren, kendi içindeki çatışmalardan dolayı tüm suçu emekçilere atan bürokratların hiç mi suçu yok. İşçilerimiz tekrar işlerine dönene kadar eylemlerimiz sürecektir" diye konuştu.

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi
İzdeniz'deki grev

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi

İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi
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