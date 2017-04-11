İzmir'de kadın şoförler işbaşı yaptı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca hazırlanan "İzmir'de kadın eli taksiye değecek" adlı proje kapsamında belirlenen kadınlar sürücü eğitimini tamamladı.

2 BİN LİRA MAAŞLA GÜNDÜZ MESAİSİ YAPIYORLAR

Yollara çıkan 15 kadın sürücü, 2 bin lira maaşla gündüz mesaisi yapıyor.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Bu şoförlerden bir tanesi olan iki çocuk annesi Gülseren Girgin, çocukluk hayalinin gerçekleşmesinden çok mutlu olduğunu belirterek "Pilot uçağı kullanmaktan büyük zevk alıyordur çünkü mücadele vermiştir. Benim için de araba öyle. Bu da benim uçağım oluyor. Çalışmak isteyen tüm bayan arkadaşlarımı davet ediyorum." dedi.