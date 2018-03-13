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İzmir'de Macar liderin büstü açıldı

Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 170'inci yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile anma günü düzenlendi.

DHA | 13.03.2018 - 17:19..
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Macar Bağımsızlık Savaşı’nın 170'inci yıl dönümü ve 15 Mart Bağımsızlık Bayramı nedeniyle Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Üçkuyular Vapur İskelesi’ne, Macaristan bağımsızlık hareketinin önemli liderlerinden olan Lajos Kossuth’un büstü yerleştirildi.

MİLLİ MARŞLAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Büst, İstiklal Marşı ve Macar Milli Marşı eşliğinde açıldı. Açılış töreni öncesi Macaristan Ankara Büyükelçisi Dr. Gabor Kiss, Macaristan İzmir Fahri Konsolosu Christopher Dologh ve İzmir Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Geza Dologh, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

İzmir'de Macar liderin büstü açıldı

"DOSTLUĞUMUZ BİN YILLARA DAYANMAKTADIR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin giderek gelişmesinin bölge ve dünya barışı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Macar milli kahramanı Lajos Kossuth, Osmanlı İmparatorluğu’nun ev sahipliğinde iki seneye yakın Kütahya’da ikamet etmiştir.  Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu İspanya Musevilerinden başlayarak, Macarların bağımsızlık mücadelesine katkı vermiş, destek olmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye, Almanya’dan Hitler faşizminden kaçan birçok insana, başta Museviler olmak üzere kucak açtığı gibi şimdi de Suriye’den gelen mültecilere kucak açmıştır. Macar ve Türklerin dostluğu bin yıllara dayanmaktadır. Macaristan ulusunun milli kahramanı olan Kassuth, bütün dünyaya örnek olmuş, herkes tarafından kabul edilen bir kahramandır." dedi.

İzmir'de Macar liderin büstü açıldı

"DOSTLUĞU SEMBOLİZE EDİYOR"

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sunacak bu iş birliğinden çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kendimi İzmir’de evimde gibi hissediyorum. Lajos Kossuth 14 Eylül 1851’de coşkulu bir kalabalığın eşliğinde İzmir Limanı’ndan Türkiye’ye veda etmiş ve kendisine, arkadaşlarına sığınma sağladığı için teşekkür etmiştir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu büst de bu olayı yâd etmektedir.  Yani bu büst sadece Lajos Kossuth’un hatırasını yaşatmıyor, aynı zamanda Macar-Türk dostluğunu da sembolize ediyor." diye konuştu.

İzmir'de Macar liderin büstü açıldı



İzmir'de Macar liderin büstü açıldı

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