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İzmir'de orman yangını devam ediyor

3 gün önce İzmir Menderes'te başlayan orman yangını devam ederken, Antalya Kaş'ta çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

03.07.2017 - 10:00
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Aşırı sıcak havaların yaşandığı bu günlerde Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarında son durum...

İZMİR'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir'de havanın aydınlanmasıyla birlikte sarp bölgede devam eden yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla tekrar başlandı.

800 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Menderes'in Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti.

İzmir'de orman yangını devam ediyorİzmir-Menderes

HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dün sabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi.

İzmir'de orman yangını devam ediyor
İzmir-Menderes

YAYILMA TEHLİKESİ YOK

Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar dönen yangının sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de orman yangını devam ediyor
İzmir-Menderes

İzmir'de orman yangını devam ediyor
İzmir-Menderes

KAŞ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya' nın Kaş ilçesi'nde dün saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonunda bu saban  06.00 sıralarında   büyük ölçüde  kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk "Anormal bir hava olmaz, fırtına çıkmaz ise buradaki yangın bugün söndürülür" dedi.

İzmir'de orman yangını devam ediyorAntalya-Kaş

İzmir'de orman yangını devam ediyor
Antalya-Kaş

İzmir'de orman yangını devam ediyor
Antalya-Kaş

İzmir'de orman yangını devam ediyor
Antalya-Kaş

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