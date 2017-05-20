İzmir'de su sıkıntısı devam ediyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı günlerde vatandaşları susuz bıraktı.

3 gün boyunca su kullanamayan vatandaşlar, kuyu suyundan çekilen hortumlarla sokaklarda duş aldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ÇÖZÜM YOK

Susuz kalan vatandaşların yardımına AK Partili belediyeler koşarken, CHP'li belediyeler çözüm üretmekte yetersiz kaldı.

SUSUZ KALAN İLÇELER

25 kişiden oluşan bir ekibin çalışmalarından sonra bazı bölgelere su verilse de Aliağa, Konak, Karşıyaka, Selçuk, Ödemiş, Kemalpaşa, Tire, Karaburun ve Bayındır ilçelerinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.

Yapılan duyurulardan sonra vatandaşlar su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlere akın etti.

Bahçede kuyu suyu ile yıkanan İzmirliler VİDEO

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