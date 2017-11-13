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İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

CHP'li Buca Belediyesi, hava koşulları ve vandalların yol açtığı hasarlar nedeniyle Türkiye'nin en büyük Atatürk Maskı'nı bakıma aldı.

13.11.2017 - 07:09
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İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

Türkiye'nin en büyük, dünyanınsa 10'uncu rölyef maskı olan ve Buca'nın gururu Atatürk Maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı.

BİLİMSEL ÇALIŞMA BAŞLADI

42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde güneş ve yağmurun etkisiyle boya çatlamalarının oluşması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, kalıcı çözüm için bilimsel temellere dayanan bir çalışma başlattı.

DAĞCILARDAN YARDIM ALINIYOR

Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk Maskı'nın bulunduğu alana vinç girememesi nedeniyle bakım ve tamirat işlemleri daha önce özel bir dağcılık ekibinden destek alınarak yapılmıştı.

Maskın olumsuz hava koşullarından zarar gören yanak, kulak ve kaş bölgelerine ulaşmak için iplerle maska inecek olan dağcı ekipler, inceleme ve tespit çalışmalarının ardından boyama çalışmaları gerçekleştirmişti.

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

KALICI ÇÖZÜM İNCELEMESİ

Kalıcı bir çözüm için bir süreden bu yana proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman ile ön çalışma yapan Buca Belediyesi yetkilileri, maskın zarar gören bölgelerini vinçlerle yerinde inceledi.

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

120 GÜN SÜRECEK

Yapılan tespitler üzerine tamiratta kullanılacak malzemenin tespiti için heykeltıraş Atalayman'ın daha önce atölyesinde yapmış olduğu yapay kaya üzerinde uygulamada bulundu. Çalışma 120 günde tamamlanacak.

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım


İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

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