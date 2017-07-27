İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun üyelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak belirleyecek.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolar net kar elde etti.

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Kuzey Kore'den ABD'ye: Önleyici saldırı yapabiliriz

Pyongyang yönetimi, Kore Savaşı'nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde, ABD'yi bu kez ani bir önleyici saldırı yapmakla tehdit etti.