İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı.
15 GÜN OLDU
Anlaşmazlık sonucu başlayan grev nedeniyle vapurların çalışmaması, kentteki trafik akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
15 gündür devam eden grev nedeniyle vatandaşlar otobüslerde tıklım tıklım gitmeye başladı.
HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR
Görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi. Twitter hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslenen İzmirliler, grevin artık bitirilmesini istedi.