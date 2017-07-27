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İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

CHP'li belediye ile işçiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 15 gündür devam eden grev, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

27.07.2017 - 07:36
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Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı.

15 GÜN OLDU

Anlaşmazlık sonucu başlayan grev nedeniyle vapurların çalışmaması, kentteki trafik akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

15 gündür devam eden grev nedeniyle vatandaşlar otobüslerde tıklım tıklım gitmeye başladı.

İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi. Twitter hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslenen İzmirliler, grevin artık bitirilmesini istedi.

İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

İzmir'deki grev 15. gününü doldurdu

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