İzmir'in kadın itfaiyecileri

İzmir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan Devrim Özdemir, Pınar Sunar, Hülya Doğan, Pelin Parlak, Şerife Güzel ve Aycan Piştof, itfaiye bünyesinde olmaktan çok mutlu olan kadınlar...

FARKLI BİRİMLERDE DE OLSALAR AMAÇLARI AYNI

Kimi yazı işlerinde, kimi yangın biriminde bu mesleğe gönül vermişler. İnsanların canını ve malını korumak için görev başındalar.





Sözcü gazetesinin haberine göre, çoğu iş arama sürecinde belediyenin ilanına denk gelerek şansını denemiş. Sekiz yıldır itfaiyede görev yapan Devrim Özdemir ilk kadın itfaiyecilerden biri.

"İLK BAŞLARDA ZORDU, SONRA DURUMA ALIŞTIK"

İlk günleri şöyle anlatıyor: “Göreve ilk başladığımızda teşkilattaki arkadaşların bizim varlığımıza alışması çok zor oldu. Ailem de gece nöbete kalıyor olmamdan rahatsız oluyordu. Ancak zamanla biz de onlar da bu duruma alıştık.”



