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İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

Afrika sıcakları Türkiye'şi etkisi altına alırken İzmir'de yüksek nem nedeniyle nefes almak bile zorlaştı.

03.07.2017 - 09:46
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İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçince kentin meydanları boşaldı. Tehlikeli olmasına rağmen soyunarak fıskiyeli süs havuzlarına giren çocuklardan bazılarının suya, koşarak yüksekten atladığı görüldü.

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

HAYVANLAR SICAKTAN BUNALDI

Yakıcı güneşin altındaki martı ve güvencinler de aynı havuzdan su içti. Bir köpek, sıcaktan bunalınca kendini körfezin serin sularına bıraktı ve bir süre yüzdü. İnciraltı semtinde çok sayıda Suriyeli serinlemek için denize girdi. Kıyafetleriyle suya giren Suriyeliler yüzme bilmedikleri için deniz yatağına bindi ya da can simidi kullandı.

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

KAYIKLARA ŞEMSİYE AÇTILAR

Küçük teknelerinde oltayla balık avlayanlar sudan ekmeğini çıkarırken, sıcak çarpmaması için şemsiye açtı. Denizin kenarında yürüyen bir kişi sıcaktan bunalınca güneşten korunmak için üzerinden çıkardığı tişörtünü başına geçirdi. Vatandaşın şortunun bir kısmının terden ıslandığı görüldü.

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

SICAKLIK 37 DERECE

İzmir'de hava sıcaklığı pazartesi 37, salı 32, çarşamba 33 perşembe 33, cuma 36 derece olacak.

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

İzmirli'nin sıcakla mücadelesi

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