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Jandarma iki çalıntı aracı birden buldu

Tekirdağ'da çalıntı bir traktör bulan jandarma ekipleri, araca takılı olan römorkun da çalıntı olduğunu fark etti.

İHA | 02.07.2018 - 03:54..
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 10 gün önce çalınan traktör, takılı bir römorkla birlikte bulundu. Boş alanda terk edilmiş vaziyette bulunan traktöre takılı olan römorkun da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Jandarma iki çalıntı aracı birden buldu


BOŞ ALANDA TERK EDİLMİŞ

10 gün önce Süleymanpaşa ilçesine bağlı Semetli mahallesinde çalınan Şenol Baykut'a ait 59 DC 017 plakalı traktörü bulmak için yapılan araştırmalar sonucu, Traktörü Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi mezbaha arkasında bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu.

Boş alanda bulunan traktöre takılı römorkunda çalıntı olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalınan ve boş alanda bulunan traktör sahibine teslim edilirken, römork ise yediemin otoparkına alınarak sahibine ulaşmak için araştırmaların yapıldığı öğrenildi.

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