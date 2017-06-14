Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberlerindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gitti.

ANITKABİR'DE SAYGI DURUŞU

Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

JANDARMA HER GÜN YENİ BİR DESTAN YAZIYOR

Soylu daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, yüce Türk milletinin huzuru ve bekası için üstün bir gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurlarınızdayız. 21'inci yüzyılın giderek artan küresel güvensizlik ortamında, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için gece gündüz demeden görev başında olan jandarmamız özellikle terör ve uyuşturucu ile mücadelede her yeni gün, yeni bir destan yazmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar üzerine aldığı sorumluluğu büyük bir büyük bir fedakarlık ve şerefle yerine getiren Jandarma Teşkilatımız aynı zamanda modern teknolojiye uyum kabiliyetiyle göstermiş olduğunuz muasır medeniyet hedeflerine doğru da emin adımlarla ilerlemektedir."





Soylu, Jandarma Teşkilatının 178 yılın birikimi, milletten aldığı güç ve ilhamla görevinin başında olacağını, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de vatana uzanmış karanlık elleri bertaraf etmeye devam edeceğini kaydederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.