taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.285
USD
3,5176
EURO
3,9446
ALTIN
143,36
PETR
48,1400

Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

İçişleri Bakanı başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

14.06.2017 - 12:10
  1. Haberler
  2. Gündem
Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberlerindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gitti.

ANITKABİR'DE SAYGI DURUŞU

Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

JANDARMA HER GÜN YENİ BİR DESTAN YAZIYOR

Soylu daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, yüce Türk milletinin huzuru ve bekası için üstün bir gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurlarınızdayız. 21'inci yüzyılın giderek artan küresel güvensizlik ortamında, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için gece gündüz demeden görev başında olan jandarmamız özellikle terör ve uyuşturucu ile mücadelede her yeni gün, yeni bir destan yazmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar üzerine aldığı sorumluluğu büyük bir büyük bir fedakarlık ve şerefle yerine getiren Jandarma Teşkilatımız aynı zamanda modern teknolojiye uyum kabiliyetiyle göstermiş olduğunuz muasır medeniyet hedeflerine doğru da emin adımlarla ilerlemektedir."

Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

Soylu, Jandarma Teşkilatının 178 yılın birikimi, milletten aldığı güç ve ilhamla görevinin başında olacağını, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de vatana uzanmış karanlık elleri bertaraf etmeye devam edeceğini kaydederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

Jandarma Teşkilatı 178 yaşında

İlginizi Çekebilir
Ekonomi Bakanı Zeybekci Katar yolcusu
Nihat Zeybekci, Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Katar'a gideceğini duyurdu.
TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor
Yetkilerinin elinden alınacak olması nedeniyle büyük bir panik yaşayan oda başkanları, karara karşı mücadele kararı aldı.
Uyum paketi Meclis'te
Uyum paketi kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenleme yapılacak. CHP, paketin geçmemesi için Meclis'i kilitlemeyi planlıyor.
Hayko Bağdat'ın yazısındaki Almanya gerçeği
Daha rahat şekilde Türkiye düşmanlığı yapabilmek için Alman sponsorluğunda Berlin'de site kuran Can Dündar ve Hayko Bağdat birbirine girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'daki yangın söndürülemiyor

Londra'daki yangın söndürülemiyor

70
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

234
Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra'da 27 katlı binada yangın

58
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

72
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

20
Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

24
FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM