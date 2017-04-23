Klipte, atlı jandarma, asayiş ve sualtı ekipleri gibi, önemli ve göz dolduran ekiplerin görevlerinde çocuklar rol aldı.

ÇEŞİTLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILDI

"Kanun Ordusu Jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutlar" mesajına yer verilen klibin çekimleri, Topkapı Sarayı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.

Jandarma'dan 23 Nisan klibi İZLE

JANDARMA PERSONELİNİN YERİNE MİNİKLER KOYULDU

Bu yıl bir ilki gerçekleştiren jandarma teşkilatı asayişi ve huzuru sağlayan jandarma personelinin yerine minikleri koydu.

Ortaya sevimli manzara çıktı. Minikler su altı arama kurtarmasından yol kontrolüne, tarihi Topkapı Sarayının korunmasından asayiş olaylarına müdahaleye kadar birçok sahada büyüklerin yerine geçti.