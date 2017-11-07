Japon 'Kara Dul' idam edilecek

Kyoto Bölge Mahkemesi 70 yaşındaki Kakehi'nin bir eşi ve 2 sevgilisini öldürmek ve bir başka sevgilisini de öldürmeye teşebbüs etmek suçlamlarından asılarak idam edilmesine hükmetti.

Mahkeme savunma avukatlarının Kakehi'nin bunamadan muzdarip olduğu gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmaması talebini de reddetti.

İLİŞKİYE GİRİP ÖLDÜRÜYORDU

İlişkiye girdiği yaşlı erkekleri siyanürle zehirleyerek öldüren 70 yaşındaki eski milyoner kadının davası bir süredir Japon kamuoyunu meşgul ediyordu. Kakehi, çiftleştikten sonra erkek eşlerini öldüren zehirli örümcek türü 'Kara Dul'a benzetiliyordu.

EN UZUN İKİNCİ DAVA

135 gün süren yargılama süreci ülkede 2009 yılında hem yargıç hem jürinin olduğu ortak sisteme geçilmesinden bu yana yapılan en uzun ikinci dava olarak da kayıtlara geçti. Kakehi yargıç idam kararını okurken herhangi bir duygu belirtisi göstermedi.

SİGORTA PARASI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Mahkeme Kakehi'nin milyonlarca dolarlık hayat sigortalarında hak sahibi yapıldıktan sonra 3 erkeği öldürdüğünü belirterek "Para aşkı için ona tamamen güvenen kurbanları öldürdü." dedi.

Kakehi'nin ödemelerden 10 yıl içinde 1 milyar yen (8.8 milyon dolar) ele geçirdiği ancak bu paranın büyük kısmını başarısız finansal işlemlerde boşa harcadığı belirtildi.