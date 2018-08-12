Kızını ve eşini öldürüp intihar etti

1 Rıdvan Dilmen: Enerji var oyun yok Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin taraftarın etkisiyle sahaya yüksek bir enerji koyduğunu ancak oyun olarak henüz beklenen seviyede olmadığını söyledi.

2 Japon motor pilotu ölümden döndü Moto GP yarışlarının Avusturya ayağında Japon pilot Tetsuta Nagashima motoruyla yaptığı kazada adeta ölümden döndü. Nagashima ıslak zeminde aracıyla kayarak metrelerce sürüklendi.

3 Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü hırsız çıktı Kırklareli'nde dirseğinden itibaren iki kolu olmadığı halde araç kullanırken yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Tunceli'de kırmızı kategorideki terörist öldürüldü Aranan Teröristler Listesi'nde "Kırmızı" kategoride bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli'de öldürüldüğü bildirildi.

5 Megastar eşinin doğum gününü kutladı Geçtiğimiz günlerde bebeği dünyaya gelen Tarkan, eşinin doğum gününü kutladığı paylaşımında "İyi ki doğdun can Pınarım." dedi.

6 Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar Yakınları ölen şahıslar, yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora saldırdı.