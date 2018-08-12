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Japon motor pilotu ölümden döndü

Moto GP yarışlarının Avusturya ayağında Japon pilot Tetsuta Nagashima motoruyla yaptığı kazada adeta ölümden döndü. Nagashima ıslak zeminde aracıyla kayarak metrelerce sürüklendi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 10:40..
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Avusturya'da gerçekleştirilen Moto GP'nin sıralama turlarında az daha faciaya ol açacak bir kaza meydana geldi. Japon pilot Tetsuta Nagashima motoruyla kontrolünü kaybederek metrelerce sürüklendi.

Japon motor pilotu ölümden döndü

MOTORDA SÖRF YAPTI

Islak zeminde aracının kontrolünü kaybeden Japon pilot hakimiyetini kaybettiği motoruyla önce yan yattı, ardından metrelerce sürüklendi. Ayağını son anda motorun altından kurtaran Nagashima, yan yatan motorunun üzerine çıkarak adeta bir sörfçü gibi pistin üzerinde sürüklendi.

Japon motor pilotu ölümden döndü

Nagashima yaptığı hareket ile adeta ölümden döndü. Pilot kazayı ufak sıyrıklarla atlattı, motor üzerinde sörf yaptığı görüntüler ise sosyal medayda büyük ilgi gördü.

Japon motor pilotu ölümden döndü VİDEO

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