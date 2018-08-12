Japon motor pilotu ölümden döndü

Avusturya'da gerçekleştirilen Moto GP'nin sıralama turlarında az daha faciaya ol açacak bir kaza meydana geldi. Japon pilot Tetsuta Nagashima motoruyla kontrolünü kaybederek metrelerce sürüklendi.
MOTORDA SÖRF YAPTI
Islak zeminde aracının kontrolünü kaybeden Japon pilot hakimiyetini kaybettiği motoruyla önce yan yattı, ardından metrelerce sürüklendi. Ayağını son anda motorun altından kurtaran Nagashima, yan yatan motorunun üzerine çıkarak adeta bir sörfçü gibi pistin üzerinde sürüklendi.
Nagashima yaptığı hareket ile adeta ölümden döndü. Pilot kazayı ufak sıyrıklarla atlattı, motor üzerinde sörf yaptığı görüntüler ise sosyal medayda büyük ilgi gördü.