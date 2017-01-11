Japonya Erbil'de konsolosluk açıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı Erbil'in Salahaddin kasabasındaki Başkanlık Konutu'nda kabul etti.

DEAŞ'LE MÜCADELE ELE ALINDI

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Japonya'nın Erbil'de konsolosluk açması, ikili ilişkiler ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki son durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada Japon Bakanın, "Ülke olarak, IKBY ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz, bu çerçevede Erbil'de konsolosluk açma kararı aldık." şeklindeki ifadeleri yer alırken, Barzani'nin de bu konudan memnuniyet duyduğu belirtildi.

"DAEŞ'İN ORTADAN KALMASI İÇİN TÜM TARAFLARIN DAYANIŞMASI LAZIM"

IKBY Başkanı Barzani'nin açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin ise şu ifadeleri yer aldı: "Peşmerge güçleri, tüm dünya üzerinde büyük bir tehlike teşkil eden insanlık dışı ve vahşi terör örgütü DEAŞ'ı bozguna uğratmayı başardı. Terör örgütü DEAŞ'ın sadece askeri açıdan ortadan kaldırılması, örgütün tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü farklı isimler ve şekilde ortaya çıkabilmesi ihtimali var. Bu yüzden terör ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için tüm tarafların dayanışmasına ihtiyaç vardır."