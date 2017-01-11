taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.401
USD
3,8770
EURO
4,0718
ALTIN
148,10
PETR
54,0800

Japonya Erbil'de konsolosluk açıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Sonoura, Erbil'de konsolosluk açacaklarını açıkladı.

DHA | 11.01.2017 - 17:32
  1. Haberler
  2. Dünya

Kentaro Sonoura

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı Erbil'in Salahaddin kasabasındaki Başkanlık Konutu'nda kabul etti.

DEAŞ'LE MÜCADELE ELE ALINDI

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Japonya'nın Erbil'de konsolosluk açması, ikili ilişkiler ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki son durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada Japon Bakanın, "Ülke olarak, IKBY ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz, bu çerçevede Erbil'de konsolosluk açma kararı aldık." şeklindeki ifadeleri yer alırken, Barzani'nin de bu konudan memnuniyet duyduğu belirtildi.

"DAEŞ'İN ORTADAN KALMASI İÇİN TÜM TARAFLARIN DAYANIŞMASI LAZIM"

IKBY Başkanı Barzani'nin açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin ise şu ifadeleri yer aldı: "Peşmerge güçleri, tüm dünya üzerinde büyük bir tehlike teşkil eden insanlık dışı ve vahşi terör örgütü DEAŞ'ı bozguna uğratmayı başardı. Terör örgütü DEAŞ'ın sadece askeri açıdan ortadan kaldırılması, örgütün tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü farklı isimler ve şekilde ortaya çıkabilmesi ihtimali var. Bu yüzden terör ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için tüm tarafların dayanışmasına ihtiyaç vardır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

144
Obama veda etti

Obama veda etti

231
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

215
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

604
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

93
Rüzgar Çetin'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı

Rüzgar Çetin'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM