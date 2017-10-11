Helikopter bölgede seyir gerçekleştirirken, tatbikat sırasında yere çakıldı. olay yerinden gelen ilk görüntülerde helikopterin alev alev yandığı, simsiyah dumanların bölgenin bir çok yerinden görülebilirken, bölge sakinleri kaza sonrası bölgeye akın etti.

BİLANÇO BİLİNMİYOR

Kaza sonrasında Japon ve ABD'li yetkililer bölgeye gelirken inceleme başlattı, kazaya neyin sebep olduğu araştırılıyor. Bu arada helikopterin kaç kişiyi taşındığı henüz bilinmezken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilanço açıklanmadı.

Japonya'da ABD helikopteri düştü VİDEO