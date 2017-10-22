Japonya'da Abe yeniden Başbakan

Japonya Başbakan Shinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisini feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler düzenlendi.

SEÇİMİN GALİBİ BELLİ OLDU

Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratlar, 465 sandalyeli parlamentoda 311 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulmuştu.

"KUZEY KORE İLE SIKI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Japonya Başbakanı Abe, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile "sıkı bir şekilde" mücadele etme sözü verdi.

Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı. Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

HALK TARAFINDAN SEÇİLİYOR

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.