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Japonya'da genel seçimler

Japonya'da halk genel seçim için sandık başlarına gitti. Abe liderliğindeki Liberal Demokratların parlamentoda çoğunluğu alması bekleniyor.

22.10.2017 - 12:15
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Japonya Başbakan Şinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisini feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler düzenleniyor.

Japonya'da genel seçimler

ABE YENİDEN LİDERLİĞE YAKIN

Ülkede saat 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulacak. Seçime yoğun ilginin olduğu görülürken erken saatlerde sandık başına giden Japon seçmenler seçim merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturdu.

Japonya'da genel seçimler

Anketler, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratların zaferle çıkacağını ve 465 koltuğun yaklaşık üçte ikisini alacağını gösteriyordu. Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.

Japonya'da genel seçimler

YENİ DÖNEMDE YENİ POLİTİKALAR

Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Japonya'da genel seçimler

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

Japonya'da genel seçimler

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