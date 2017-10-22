Japonya'da genel seçimler

Japonya Başbakan Şinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisini feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler düzenleniyor.

ABE YENİDEN LİDERLİĞE YAKIN

Ülkede saat 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulacak. Seçime yoğun ilginin olduğu görülürken erken saatlerde sandık başına giden Japon seçmenler seçim merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturdu.

Anketler, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratların zaferle çıkacağını ve 465 koltuğun yaklaşık üçte ikisini alacağını gösteriyordu. Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.

YENİ DÖNEMDE YENİ POLİTİKALAR

Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.