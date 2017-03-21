Japonya'da yaşlı sürücülere ilginç kampanya

Japonya'da yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının ciddi bir soruna dönüşmesi üzerine yaşlıların trafikten elini eteğini çekmesi için kampanya başlatıldı.

EHLİYETİNİ VERENLERE CENAZE İŞLERİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM YAPILACAK

Kyodo Haber Ajansı, Aichi bölgesinde 89 cenaze evi işleten Heiankaku şirketinin ehliyetinden feragat edecek yaşlı sürücülere cenaze hizmetlerinde yüzde 15 indirim yapacağını duyurdu.

AİLE YAKINLARI DA FAYDALANIYOR

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ehliyetlerini bölgelerindeki karakola teslim etmesi gerekiyor. Araba kullanmaktan vazgeçen yaşlı sürücülerin aile üyeleri ve yakın akrabaları da indirimden faydalanabilecek.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN YÜZDE 13'Ü YAŞLI SÜRÜCÜLERDEN KAYNAKLANIYOR

Yerel yetkililer, son bir yılda Aichi'de meydana gelen ölümlü kazalardan yüzde 13,2'sine 75 yaş üzeri sürücülerin karıştığına dikkati çekerek kampanyanın yaşlıları araba kullanmaktan vazgeçmeye teşvik etmek için başlatıldığını açıkladı.

JAPONYA'DA 4,8 MİLYON YAŞLI SÜRÜCÜ VAR

Yaşlı sürücüler, genellikle gaz ve fren pedallarını karıştırdıkları ya da yanlışlıkla geri vitese taktıkları için kaza yapıyor. Japonya'da 2015 verilerine göre, 75 yaş üstü 4,8 milyon sürücü bulunuyor.