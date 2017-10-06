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Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü

Japonya'da gökyüzünde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde yılan şeklinde bir tuhaf bir bulut oluştu.

06.10.2017 - 14:17
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Japonya'nın Niigata bölgesinde yaşanan doğa olayı bölge halkını ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bölgede gökyüzünde bir anda yılan şeklinde bir bulut belirdi. Bu ilginç doğa olayı kameraya kaydedildi.

 

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ OLDU

Kaydedilen görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bulut kısa süre sonra yavaşça dağılıp gözden kaybolurken, sosyal medyada bu konu çok konuşuldu. Kullanıcılar bulut kümesinin bir ilüzyon yada teknoloji hilesi olduğunu savundu.

Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü VİDEO

Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü

Meteoroloji uzmanları ise yılan biçimindeki bulutların oluşabileceği, yağmur veya kümebulutlardan oluşan bu gibi bulutların yere ulaşması halinde hortuma dönüşebileceği belirtildi.

Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü

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