Hava sıcaklığının -3 derecelere kadar gerilediği Japonya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hayatı da olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, Japonya'nın Toyama bölgesini etkisi altına aldı.

Japonya'da yoğun kar yağışı 100 aracı esir aldı ViDEO

MAHSUR KALDILAR

Dünyanın en çok kar yağışının yaşandığı yer olarak bilinen Toyama'da TIR'lar kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Görüş açısının sıfıra indiği için duran 100'e aykın araç, dağda mahsur kaldı.

YOLCULAR TRENLERDE MAHSUR KALDI

Japonya'nın Niigata şehrinde ise tren seferleri durdu. Tren rayları kar yüzünden işlevsiz hale gelirken yolcular 12 saat trende mahsur kaldı. Mahsur kalan 400 yolcudan 2 kişi soğuk nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sanjo şehrinde ise geceyi trende geçiren yolcular sabah yürüyerek trenden çıktı. Bazı yolcular ise trenden çıkmayarak yardım bekledi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜK SEVİYEDE DEVAM EDECEK

Japonya'da hava sıcaklığının hafta boyunca düşük seviyelerinde devam edeceği belirtilirken gelecek hafta salı günü ise yağmur bekleniyor.