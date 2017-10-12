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Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı harekete geçti

Japonya'nın güney batısında bulunan yanardağ, perşembe günü tekrar faaliyete girdi.

12.10.2017 - 16:41
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Japonya’nın güney batısında yer alan Shinmoedake Yanardağı’nın altı yıl aradan sonra perşembe günü tekrar faaliyete geçti.

Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı harekete geçti

4 KENTE KADAR ULAŞTI

İki eyalet sınırında kalan volkanın 1,7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü ve bu küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı açıklandı.

Japon TBS televizyonu bölgede okula giden çocukların önlem amaçlı maske ve kask taktığını gözlemledi.

Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı harekete geçti VİDEO

Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı harekete geçti

LAVLARIN GELME İHTİMALİNE KARŞI UYARIDA BULUNDU

Japonya Meteoroloji Ajansı daha büyük patlama riski ve bunu takiben yanardağın iki kilometre çapındaki bölgeye lavların gelme ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya adalarında 100’den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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