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Japonya'nın kabul ettiği mülteci sayısı

Japonya bu yılın ilk altı ayında 3 sığınmacı kabul etti.

09.10.2017 - 19:50
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Geçen yılın aynı döneminde 5 bin 11 sığınma başvurusu alan Tokyo sadece 4 sığınmacı kabul edilmişti.

9 BİNE YAKIN BAŞVURU

Japonya bu yılın ilk altı ayında aldığı 8 bin 561 iltica başvurusunun sadece 3’ünü kabul etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Japonya’nın iltica konusundaki insan hakları karnesini ‘çok kötü’ olarak nitelemişti.

Japonya'nın kabul ettiği mülteci sayısı

"KURALLAR SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Ekonomistler Japonya’nın ekonomisinin yavaşlamasını nüfusunun yaşlanıyor olmasına bağlıyor. Reuters’e konuşan bir Japon hükümet yetkilisi göçmen alımı işlemlerinin yavaş ilerlemesinde sahte başvurularının olması ve kuralların suistimal edilmesinin büyük payı olduğuna dikkat çekti

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