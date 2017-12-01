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Jay-Z'den aldatma itirafı

Son albümü ‘4:44’ ile 60’ıcı Grammy Ödülleri’nde sekiz dalda aday olan rapçi Jay-Z, New York Times’a verdiği röportajda, eşi Beyonce’yi aldattığını itiraf etti.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 09:41..
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Eşine olan sadakatsizliğinin, geçmişinde aldığı yaralardan dolayı meydana geldiğini belirten 47 yaşındaki müzisyen, “Hayatta kalma moduna girdiğinizde ne yaparsınız? Bütün duygularınızı kapatırsınız. Kadınlara karşı bile... Böylece birine bağlanmanız da mümkün olmaz. Benim açımdan sadakatsizlik çok derin bir süreçti.” dedi.

"ONA ACI ÇEKTİRDİM"

Eşiyle yaptıkları ortak müzik çalışmalarına da değinen ABD’li rapçi, “Sanatı, terapi seansı gibi görüyorduk. Onun müziği benden daha ilerideydi. Bu yüzden ortak proje yerine, onun albümü çıktı.” şeklinde konuştu.

Bu durumun ilişkilerini kötü etkilediğini de sözlerine ekleyen Jay-Z, “En zor şey, birinin yüzünde ona acı çektirdiğinizi görmeniz ve kendinizle yüzleşmeniz gerektiğini fark etmenizdir.” açıklamasını yaptı.

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