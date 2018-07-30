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Jeremy Meeks kayınpederinin yatıyla Bodrum'da

Amerika’da hapis yatarken paylaştığı bir fotoğrafla ünlenen ve en yakışıklı mahkum olarak bilinen Jeremy Meeks, Bodrum'da tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 07:34..
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Uzun süre hücrede kaldığı bilinen Meeks, dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan kayınpederi Phillip Green’e ait Lionheart adlı mega yatla Bodrum’a demir attı.

90 METRELİK YAT

Kayınvalidesi Tina Green’le Yalıkavak Marina’da görüntülenen Meeks, sevgilisi Chloe’nin elini bir an olsun bırakmadı. Phillip Geen’e ait 90 metrelik yatta, 12 kişilik üç asansör, jakuziler, yüzme havuzu, helikopter pisti ve misafir odaları bulunyor. Tura, Fransa Antibes’ten başlayan çiftin, Yunanistan’ın Ithaki Adası’ndan sonra Bodrum’a geldikleri öğrenildi.

Jeremy Meeks kayınpederinin yatıyla Bodrum'da

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