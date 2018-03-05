Jirinovskiy, Rusya'nın Perviy televizyonundaki bir tartışma programında, "(Rusya bölgelerindeki okullarda) yerel halk dillerini öğrenme zorunluluğu olmayacak. Devlet dilimiz Rusça, diğer devlet dilleri de olabilir, ama Rusya vatandaşı iki ya da üç devlet dili bilmek zorunda değil. Hatta ben okullarda yabancı dil dersini de seçmeli yapardım. İsterse yabancı dil öğrensin, istemezse öğrenmesin. Bugün o kadar bilgi var ki, o kadar tercüme var ki, bu tür dersler artık seçmeli olmalı" dedi.

Jirinovsky Türk seçmenlerden Türkçe oy istedi

TÜRK SEÇMENE TÜRKÇE SESLENDİ

"Ülkemizde Türkçe konuşan halklar var ve muhtemelen devlet başkanının sadece Rusça değil, Tatarca, Başkırca ve diğer dillerde konuşmasına ilgi gösteriyorlardır. Onlara birkaç kelime söylemek istiyorum" diyen Jirinovski, Türkçe olarak şunu dedi: "Ben size şimdi başvuruyorum, önümüzdeki günler cumhurbaşkanı seçimi olacak. Oyunuzu benim için verin. Teşekkür ederim."

Jirinovskiy, tekrar Rusçaya geçerek, "Onlardan, tüm Türkçe konuşan halkların bana oy vermesini istedim. Rusya Devlet Başkanının onların ana dilinde konuşması hoşlarına gider. Daha önce böyle bir şey olmadı" dedi.