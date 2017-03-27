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Joe Biden'dan iddialı açıklama

ABD Başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Joe Biden, aday olması durumunda yarışı kazanacağından emin olduğunu ancak aday olmadığını söyledi.

27.03.2017 - 12:42
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, New York'taki Colgate Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Eğer Demokrat Parti adayı ben olsaydım Donald Trump'a karşı başkanlık yarışını kazanırdım. Başkanlık yarışına girmeyi planlamıştım ve ön seçimlerin çok zor geçeceğini biliyordum. Fakat muhtemelen kazanırdım." dedi.

"YARIŞI KAZANACAĞIMDAN EMİNDİM"

Demokrat Parti'nin adayı olarak Bernie Sanders ve Hillary Clinton'un yarıştığına ve daha sonra Clinton'un partinin adaylığını kazandığını hatırlatan Biden, "Bende iyi bir bilgi birikimi vardı ve partinin adayı olmam durumunda yarışı kazanacağımdan emindim." diye konuştu.

Joe Biden'dan iddialı açıklama

"PİŞMAN DA DEĞİLİM"

Başkanlık yarışı öncesinde oğlu Beau Biden'ı kanserden kaybettiğine işaret eden Biden, "Aday olmadım ve bu süreci oğlumla birlikte geçirdim, pişman da değilim." diye konuştu.

Biden, ABD ön seçimlerini Clinton'un kazanmasının ardından yaptığı açıklamada başkanlık yarışına girmediği için hiç pişman olmadığını söylemişti.

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