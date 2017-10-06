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John Bass konsolosluk çalışanın tutuklanmasından rahatsızmış

ABD'nin Büyükelçisi, hükümetten bazı isimlerin kendisinden intikam almak istediğini savudu. Hürriyet bu haberi sopa gösterir gibi yayınladı.

06.10.2017 - 15:05
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John Bass konsolosluk çalışanın tutuklanmasından rahatsızmış

Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi John Bass, görev süresinin dolmasına sayılı günler kala açıklamalarına devam ediyor.

Bass, İstanbul'da bir grup gazeteciyle biraraya gelerek gündemdeki konularla ilgili konuştu.

"İNTİKAM PEŞİNDELER"

ABD'li Büyükelçi, geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü Zekeriya Öz'le irtibatı ortaya çıkan ve tutuklanan konsolosluk çalışanı hakkında medyanın kin kustuğunu belirterek; "Türk hükümetinde bazılarının bu davanın hakim önünde mahkemede takip edilmesi yerine yargılamanın basın organları aracılığıyla yapılmasını tercih etmiş olmalarından derin bir rahatsızlık duyuyorum. Bu bana adaletin değil daha çok intikam peşinde olmak gibi geliyor. Kendi anayasaları ve uluslararası anlaşmalarla hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokratik normlara bağlılık bildirmiş ülkelerimizde bu ikisi arasında büyük bir fark vardır." dedi.

HÜRRİYET DE BASS'A DESTEK PEŞİNDE

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin buluşmasına katılan Hürriyet de haberi internet sitesinde sürmanşetten adeta sopa göstererek yayınladı ve Bass'a destek oldu.

John Bass konsolosluk çalışanın tutuklanmasından rahatsızmış

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