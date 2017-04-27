John Bass Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017’nin açılışında konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, son zirvenin 18 ay önce yine İstanbul’da yapıldığını ve bu süreçte gerek ABD, Avrupa ve Türkiye’de gerekse ilişkilerde bu süreçte çok değişiklik olduğunu söyledi.

Bu farklılıklara özellikle medyada çok dikkat çekildiğini belirten Bass, bu durumun herkesin birbirine ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu ifade etti.

"BUNU GÖRMEYEBİLİRSİNİZ AMA..."

Bass, şöyle devam etti: "Bir arada çalışabildiğimiz zaman hepimiz daha kuvvetliyiz. Ancak o zaman aynı yöne gider ve bu üç bölgedeki zorluklarla baş edebiliriz. Bunu görmeyebilirsiniz ama gerçek şu ki ABD Türkiye’nin başarılı olmasını istiyor.





"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI, HUZURLU OLMASI..."

Türkiye’nin güçlü olması, huzurlu olması, barışçıl olması, müreffeh ve demokratik olması çok açık bir şekilde bizim ulusal çıkarımıza. Bu toplumda veya çevredeki ülkelerde herkese yardımcı olmaya çalışıldığında tabii ki bazı zorluklar var. Ancak gelecekte bu gerçeği başaracağımıza inanıyorum.





"BİRAZ FARKLILIKLARIMIZ VAR"

Biraz farklılıklarımız var tabii. Bunlarla nasıl başa çıktığımız ve üzerinde çalıştığımız hedeflerin yakın olduğunu anlamak, aynı yönde ilerlemek, Türk dostlarımızın gelecekteki Türkiye için kendi vizyonlarını gerçekleştirmeleri açısından başarılı olmasına yardımcı olmak, diplomaside yaptığımız şeyin çok önemli bir parçası."

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