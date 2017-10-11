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John Bass'ın veda konuşması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, elçilik rezidansında diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi.

11.10.2017 - 13:08
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John Bass'ın veda konuşması

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, elçilik rezidansında diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi. Burada, Türkiye'deki görevinden ayrılmadan önce biraraya geldiği Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerine seslenen Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.." dedi.

Bass şu açıklamalarda bulundu;

ABD KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNİN TUTUKLANMASI

* ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.

* Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.

* Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar'da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.

ABD KÜRDİSTAN'I DESTEKLEMİYOR

* ABD, bağımsız Kürdistan'ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.

* İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.

* Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.

9,5 AYDIR TERÖR SALDIRISI YAŞANMIYORSA IŞİD VAZGEÇTİĞİ İÇİN DEĞİL

* 9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.

* Bu hafta sonu ayrılıyorum.

GÜLEN'İN İADESİ

* Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.

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