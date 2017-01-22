ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında azınlıklar ve kadınlara yönelik söylemlerini protesto eden binlerce gösterici sokaklara döküldü.

John Kerry de Trump'ı protesto edenler arasında VİDEO

JOHN KERRY DE ORADAYDI

Başkenti Washington'daki Trump karşıtı 'kadın yürüyüşü'nde on binlerce gösterici Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüdü.

Göstericiler arasında dikkat çeken bir isim de vardı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, köpeğiyle birlikle yürüyüşe katıldı.

Daha önce de birçok etkinliğiyle köpeğiyle birlikte destek veren Kerry, protestocularla selamlaştı.