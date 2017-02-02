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Johnny Depp iflasın eşiğinde

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü.

02.02.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. Magazin

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Depp'in finans işlerini yürüyen ve borçlarından ötürü Depp'e dava açan Management Group'un mahkemeye sunduğu belgelerde, Karayip Korsanları filmlerinin yıldızının aşırı harcamalarının örnekleri verildi.

İşte, Depp'in 20 yıldır ortalama aylık giderini 2 milyon dolara ulaştıran o inanılmaz harcamalardan bazıları:

* Forbes'e göre Depp'in 2016 geliri 48 milyon dolar, Depp'in emrinde 40 kişi çalışıyor.Johnny Depp iflasın eşiğinde

* Hollywood'da 14 ev

* Bahamakar'da takımadaJohnny Depp iflasın eşiğinde

* Fransa'da şato

* Kentucky'de çiftlik

* 18 milyon dolarlık yatJohnny Depp iflasın eşiğinde

* 45 lüks otomobil

* Özel jet

Johnny Depp iflasın eşiğinde

* 500 parça sanat eseri koleksiyon(Warhol, Klimt, vb.)

* 70 nadir gitar

* 11 farklı bölgede depolanmış Hollywood hatıraları

* Amber Heard'den ayrılmak için 7 milyon dolar tazminat ödedi

Johnny Depp iflasın eşiğinde

* "Fear and Loathing in Vegas" filminde canlardırdığı yazar Hunter S. Thompson'ın küllerine 3 milyon dolar ödedi.

* Mahzeninde 700 bin dolarlık şarap var. Ayda 30 bin dolar harcıyor.

Johnny Depp iflasın eşiğinde

Johnny Depp iflasın eşiğinde

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