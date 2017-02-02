Johnny Depp iflasın eşiğinde

Hobbit olarak anılan avukat Yuri Alekseyev, günlerini tavşanı Petruşka ile geçiriyor.

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Fazla nikotin ve kafein tüketiminin zararları

Prof. Dr. Sermin Kesebir, nikotin ve kafeinin fazla tüketilmesinin beyin ve sinir sistemi üzerinde pek çok etkileri olduğunu söyledi.