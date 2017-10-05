taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5732
EURO
4,2043
ALTIN
146,40
PETR
55,8500

Julia Roberts kendini anlattı

ABD’li oyuncu Julia Roberts, genç yaşında kavuştuğu şöhret nedeniyle insanlara bencil davrandığını itiraf etti.

05.10.2017 - 08:03
  1. Haberler
  2. Magazin

ii

Julia Roberts, Harper’s Bazaar dergisinin kasım sayısına kapak oldu.

"EVLENİNCE BENCİLLİĞİM BİTTİ"

28 Ekim’de 50 yaşına girecek olan oyuncu, “Gençken önceliğim tamamen bendim. Ortalıkta film yapıp koşuşturan küçük bencil bir çocuktum” dedi. Eşi Daniel Moder’la tanıştıktan sonra değiştiğini ifade eden Roberts, “Şimdilerde her şeyi çok fazla düşünüp kafaya takıyorum ve bu durum beni yoruyor” şeklinde konuştu.

Dergiye günlük hayatından da bahseden Oscar ödüllü oyuncu, “Şu an burada röportaj yapmıyor olsaydım, çocuklarımı okula bırakıyor olacaktım” dedi. Roberts, oyunculuğu bırakacağı yönünde çıkan haberler içinse “Neredeyse bir yıldır setlerden uzağım” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir
Selma Ergeç: Ekranda olmayı özledim
Son olarak Vatanım Sensin dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Selma Ergeç, proje değerlendirdiğini söyledi.
Tuvana Türkay ve Alper Potuk el ele
Güzel oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli Alper Potuk, ilk kez el ele görüntülendi.
Kate Winslet Leonardo DiCaprio açıklaması
Güzel oyuncu Kate Winslet, Titanic filmi çekilirken Leonardo DiCaprio ile aralarında duygusal hiçbir şey olmadığını söyledi.
Asena Erkin Talisca'yı övdü
Asena Erkin, eski eşi Caner Erkin'le kavga eden Talisca'yı beğendiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

73
Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

48
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

68
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

51
İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

33
Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

40
Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM