Julia Roberts kendini anlattı

Julia Roberts, Harper’s Bazaar dergisinin kasım sayısına kapak oldu.

"EVLENİNCE BENCİLLİĞİM BİTTİ"

28 Ekim’de 50 yaşına girecek olan oyuncu, “Gençken önceliğim tamamen bendim. Ortalıkta film yapıp koşuşturan küçük bencil bir çocuktum” dedi. Eşi Daniel Moder’la tanıştıktan sonra değiştiğini ifade eden Roberts, “Şimdilerde her şeyi çok fazla düşünüp kafaya takıyorum ve bu durum beni yoruyor” şeklinde konuştu.

Dergiye günlük hayatından da bahseden Oscar ödüllü oyuncu, “Şu an burada röportaj yapmıyor olsaydım, çocuklarımı okula bırakıyor olacaktım” dedi. Roberts, oyunculuğu bırakacağı yönünde çıkan haberler içinse “Neredeyse bir yıldır setlerden uzağım” açıklamasını yaptı.