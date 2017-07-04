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Juncker Avrupa Parlamentosu'na sinirlendi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı'nı az sayıda vekilin dinlemesine sitem etti.

04.07.2017 - 16:52
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Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Joseph Muscat 30 vekilin karşısında konuşma yaptı.

30 MİLLETVEKİLİNİN KATILMASI GÜLÜNÇ

Juncker, az sayıdaki vekilin konuşmaya katılmasına tepki göstererek, "Bu konuşmada sadece 30 parlamento üyesinin bulunması, parlamentonun ciddi olmadığını gösteriyor, Avrupa Parlamentosu gülünç, çok gülünç." ifadelerini kullandı.

Juncker Avrupa Parlamentosu'na sinirlendi VİDEO

"EĞER MERKEL VEYA MACRON OLSAYDI..."

Parlamentoya sert çıkan ​Juncker, "Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu." diye konuştu.

Juncker Avrupa Parlamentosu'na sinirlendi

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