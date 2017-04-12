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Jüpiter'de 'Büyük Soğuk Leke' keşfedildi

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'de, gezegenin meşhur 'Büyük Kırmızı Leke'siyle aynı ebatlarda yeni bir leke keşfedildi.

12.04.2017 - 16:06
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İngiltere'nin Leicester Üniversitesinden gökbilimciler, Jüpiter'in kuzey kutbundaki yüksek irtifa termosfer tabakasında, 24 bin kilometre boylam ve 12 bin kilometre enlem uzunluğunda karanlık bir bölgenin varlığını tespit ettiklerini bildirdi.

HİDROJEN VE HELYUM GAZLARIYLA KAPLI

Atmosferi hidrojen ve helyum ağırlıklı yoğun gazlarla kaplı dev gezegenin kutup kaynaklı güçlü manyetizma ve ışık dalgalanmalarının ortaya çıkardığı enerjiyle oluştuğu tahmin edilen karanlık bölgesi, etrafına göre daha soğuk olduğu için "Büyük Soğuk Leke" olarak adlandırıldı.

SICAKLIK VE YOĞUNLUK HARİTASI ÇIKARILDI

Araştırma için Avrupa Güney Gözlemevine ait Şili'nin Atamaca Çölü'ndeki Çok Büyük Teleskop'u (ÇBT) kullanan bilim adamları, Jüpiter'de bol miktarda bulunan H3+ hidrojen emisyonlarını ölçerek gezegen atmosferinin ortalama sıcaklık ve yoğunluk haritasını çıkardı.

SOĞUK VE KARANLIK BÖLGE

Ardından bu ölçümleri NASA'nın Hawaii'deki Kızılötesi Teleskobu'nun Jüpiter'in iyonosferinde yaptığı ölçümlerle karşılaştıran araştırmacılar, gezegenin kuzey kutbu dolaylarında atmosferin yüksek kesimlerindeki sıcak hava içinde büyük bir soğuk ve karanlık bölge olduğunu belirledi.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

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