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Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoya oğlu Hadrien'i getirerek meclis üyelerine eğlenceli anlar yaşattı.

13.05.2017 - 09:37
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentodaki toplantı öncesinde oğlunu da beraberinde getirerek herkesi şaşırttı.

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

ÖNCE OFİSTE OYUN OYNADILAR

3 yaşındaki oğlu Hadrien'i önce ofisinde ağırlayan Kanada Başbakanı, oğluyla birlikte oyunlar oynadı.

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Başbakan Trudeau, oynanan oyunun ardından oğlunu meclise götürdü.

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

DAHA ÖNCE ABD BAŞKANI DA OĞLUNU OFİSİNE GETİRMİŞTİ

Daha önce ABD Başkanı John F. Kennedy (JFK) de oğlunu Beyaz Saray'daki ofisine getirmiş ve bu an fotoğraflanmıştı.

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

Justin Trudeau oğlunu parlamentoya getirdi

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