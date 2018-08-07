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Justinianus Köprüsü keşfedilmeyi bekliyor

Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı yapıları arasında yer alan tarihi Justinianus Köprüsü, asırlardır ayakta durmasının karşılığını UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girerek almak istiyor.

AA | 07.08.2018 - 10:10..
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  2. Kültür Sanat

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen nehrin eski yatağı üzerine Roma döneminde kurulan, asırlardır savaş, ticaret ve hac yolu olarak kullanılan Justinianus Köprüsü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girerek, kültür turizminde ivme yakalayacağı günleri bekliyor.

BİZANS'IN ANITSAL YAPISI

Ayasofya ile aynı dönemde Bizans İmparatoru 2. Justinianus tarafından inşa ettirilen köprü, yapımının üzerinden asırlar geçmesine rağmen ilk günkü ihtişamını koruyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Serdivan ilçesi Beşköprü mevkisinde tarihe tanıklığını devam ettiren köprü, erken Bizans döneminin Anadolu'daki görkemli anıtsal yapıları arasında sayılıyor.

 

Justinianus Köprüsü keşfedilmeyi bekliyor

TARİHE MEYDAN OKUYOR

Yaptırıldığı M.S. 558-560 yıllarından bu yana ayakta kalmayı başaran taş köprü, 365 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 12 kemerden oluşuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1995 yılında onarım gördükten sonra taşıt trafiğine kapatılan köprünün kenarlarında bulunan tarihi yapı kalıntıları da keşfedilmeyi bekliyor.

Justinianus Köprüsü keşfedilmeyi bekliyor

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