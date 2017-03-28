Kaan Tangöze sessizliğini bozdu

Ünlü sanatçı Kaan Tangöze, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler’in katıldığı moda etkinliğinde kendisini ve sevgilisi Kıvılcım Ural’ı hedef alan açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirdi.

"KIVILCIM İLE İLGİLİ DEĞİL, EVLİLİĞİMİN BİTMESİNİN NEDENİ BENİM"

Basın açıklaması yapan Tangöze, "Son zamanlarda hakkımda çıkan haberler konusunda ilk ve son açıklamamdır. Süreç içerisinde evliliğimin sona ermesi ve bunun sebepleri konusunda yapılan haksız açıklamalardan, Kıvılcım üzerine yapılan baskıdan duyduğum rahatsızlığı belirtmek isterim. Tüm sorumluluk bana ait olup özel hayatlarımıza saygı gösterilerek, bu konuda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederim." ifadelerini kullandı.