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Kabe'de intihar girişimi

Müslümanların kıblesi Kabe'nin tavaf alanında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

07.02.2017 - 12:58
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Kabe güvenlik güçleri basın sözcüsü Binbaşı Samih es-Silmi yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlarda bir Suudi Arabistan vatandaşının tavaf alanında intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Silmi, yanıcı maddeyle intihar girişiminde bulunan kişinin orada ibadet edenler tarafından engellendiğini ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kabe'nin Yemen tarafına bakan köşesi Rükn-i Yemani yakınında eylemi gerçekleştiren kişiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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