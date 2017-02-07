Kabe'de intihar girişimi

Kabe güvenlik güçleri basın sözcüsü Binbaşı Samih es-Silmi yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlarda bir Suudi Arabistan vatandaşının tavaf alanında intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.
GÖZALTINA ALINDI
Silmi, yanıcı maddeyle intihar girişiminde bulunan kişinin orada ibadet edenler tarafından engellendiğini ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kabe'nin Yemen tarafına bakan köşesi Rükn-i Yemani yakınında eylemi gerçekleştiren kişiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.